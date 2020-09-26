«Этот суррогат выливают на миллионы»: Солнцев раскритиковал Петрова за роль в «Стрельцове»

Как заметил шоумен, кастинг для этого фильма нужно было проводить деликатнее.

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев в Instagram раскритиковал актера Александра Петрова за его в фильме «Стрельцов», где тот сыграл главного героя — советского футболиста. Как заметил шоумен, актер появляется сегодня в каждом втором отечественном фильме. Он думает, что кинематография страны в связи с этим находится в глубокой яме.

«Мне самому нет дела до того, что он играет одну рольку, с одним лицом и причехоном, пусть торчит хоть в каждой ленте, но этот суррогат вываливают на миллионы, как комбикорм свиньям, мол, все сожрете. И все патриотичненько так, с обязательной агиткой». Рустам Солнцев

Как заметил Солнцев, много лет назад Никита Хрущев посадил Стрельцова в тюрьму в назидание остальным. По его мнению, генсек часто наказывал людей, «чтобы другие не роптали в страхе». Шоумен считает, что на главную роль в картине нужно было подбирать поделикатнее актера. В нашей же стране, как он уверен, все было сделано по старому принципу: раз на Петрова идет народ, то он и должен сниматься в главной роли.

Напомним, что в сюжете фильма история легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Ему сломали жизнь, оклеветав. Игрок хочет вернуться на поле и доказать, что он великий чемпион.