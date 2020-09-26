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«Счастливые родители с Клавочкой»: в Сеть попал снимок Орбакайте с мужем и новорожденной дочкой

Фотография, судя по всему, была сделана вскоре после того, как актриса в третий раз стала мамой.

«Счастливые родители с Клавочкой»: в Сеть попал снимок Орбакайте с мужем и новорожденной дочкой
В Сеть попал снимок Орбакайте с мужем и новорожденной дочкой/http://globallookpress.com/

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился красивый архивный кадр, на котором можно увидеть ее старшую дочь певицу и актрису Кристину Орбакайте с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и новорожденной дочкой Клавой. Супруг держит ребенка на руках, а Орбакайте любуется своей наследницей.

«Счастливые родители с маленькой Клавочкой», — гласит подпись под снимком.

«Мира и добра в ваши сердца. Берегите себя», «Красивые и счастливые родители», «Шикарная женщина и мать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Кристина Орбакайте и Михаил Земцов вместе с 2005 года. Дочь Клава родилась в семье в марте 2012 года в Майами. Она посещает школу в Америке. При этом внучка Аллы Пугачевой иногда приезжает в гости к бабушке, где играет с Лизой и Гарри Галкиными, детьми Примадонны.

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