Бывшая «пельмешка» Юлия Михалкова приоткрыла завесу тайны о своем мужчине

Как отметила актриса, ответ на этот вопрос можно найти в ее книге «Не говори мужчинам нет!»

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram приоткрыла завесу тайны, кто является ее мужчиной. Как отметила актриса, ее буквально засыпали вопросами на этот счет. Многие подписчики почему-то считают, что это какой-то миллиардер.

Как отметила звезда, в данной ситуации она все-таки промолчит. Ей хочется по законам жанра сохранить в этом вопросе интригу. При этом она попросила подписчиков порассуждать, как может выглядеть ее парень.

«Мне безумно интересно, а как лично вы видите моего парня? Кто он? Молодой или не очень, чем занимается, какой у него цвет глаз, рост, группа крови на рукаве? Предлагайте самые безумные фантазии, не сдерживайте себя! Вдруг угадаете? Кстати, если все-таки хотите реальных подробностей — читайте мою книгу «Не говори мужчинам нет»! Там кое-что есть». Юлия Михалкова

Напомним, что чуть больше года назад Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени». По словам звезды, ей захотелось дальнейшего роста. В свою очередь участники группы отмечали, что Михалкова в последние годы больше заботилась о своей внешности, чем о творчестве. Кроме того, она хотела войти в состав акционеров шоу, но ей был дан отворот-поворот.