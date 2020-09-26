Анна Кошмал показала, как выглядит ее экранный однокурсник и друг из «Сватов» Федор Гуринец

Актриса Анна Кошмал в Instagram разместила красивый кадр с актером Федором Гуринец, который прославился по роли в сериале «Сваты». Как отметила звезда, их встреча была совершенно случайной.

«Спонтанность — наше все. Когда утром отмена смены и взамен расслабленный выходной и приятная встреча с моим волшебным Федором Гуринец». Анна Кошмал

«Мои любимые актеры», «Какие вы красивые», «Это ваш муж?» — стали строить догадки подписчики.

Отметим, что Федор Гуринец, который играет в «Сватах» с 2013 года, по сюжету сериала предстает другом и одногруппником Женечки Ковалевой. Ему выпала роль Владислава Муроса. Сама Кошмал в сериале задействована с 2011 года.

Добавим, что и Кошмал, и Гуринец снимаются в седьмой части сериала. Съемки, как известно, были перенесены на 2021 года из-за пандемии коронавируса. На данный момент отснята только часть материала.