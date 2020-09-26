«Вирус был какой-то»: Пригожин о ролике Дробыша, на котором Валерию увозят в реанимацию

Как отметил продюсер, исполнительнице было плохо так, что она не могла двигаться.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию об экстренной госпитализации своей жены певицы Валерии. Ранее его коллега Виктор Дробыш в Instagram не на шутку взбудоражил общественность. Она разместил ролик, на котором исполнительницу увозят в реанимацию на машине скорой помощи. Под постом были оставлены сотни комментариев, в которых люди стали переживать за певицу.

Как отметил Дробыш, он не хочет шутить на тему, показанную в ролике. Кроме того, продюсер пожелал всем здоровья, чем только подлил масла в огонь.

«Да это было прошлым летом! Вирус был какой-то, сутки длящийся. Температура сорок градусов была. Плохо было так, что она двигаться не могла. У нее озноб был!» Иосиф Пригожин

Как добавил Пригожин, Валерия действительно испытывала в тот момент жуткие боли, но сохраняла бодрость духа. Сейчас, как он заверил, с ней все в порядке. Беспокоиться о ее здоровье не стоит, сообщает «Пятый канал».

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Напомним, что Пригожин и Валерия уже много лет счастливы в браке. У них нет общих детей. При этом у каждого три наследника от предыдущих отношений, с которыми они в прекрасных отношениях.