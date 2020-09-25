«Нашлось время»: Олег Газманов получил долгожданную награду

В копилке наград Олега Газманова очередное пополнение. Накануне народного артиста РФ наградили орденом Дружбы. На торжественную церемонию он отправился с супругой. Как отметил музыкант в своем инстаграме, Марина впервые присутствовала на таком мероприятии.

«Примечательно, что указ о награждении был 3 мая 2018 г., но только сейчас нашлось время получить этот орден Дружбы», — написал Газманов.

Этим летом певец переболел коронавирусом. О случившемся он сообщил уже после выздоровления. К счастью фанатов, все закончилось хорошо, и Газманов уже записывает новую песню. Представить ее публике собирается 23 октября.