Панорамные окна, камин, терраса: внучка Софии Ротару показала роскошные апартаменты в Нью-Йорке

Так как из-за коронавируса цены на жилье в США снизились, София Евдокименко сменила квартиру и теперь живет в самом сердце города.

София Ротару недавно отпраздновала день рождения. Певице исполнилось 73 года. Она отметила это событие в кругу семьи. Как раз летом к ней приехала в гости внучка София Евдокименко. Девушка строит карьеру модели и уже не первый год живет в Нью-Йорке, но лето она провела в Киеве.

Однако с наступлением осени внучка артистки снова улетела в Нью-Йорк. А так как там из-за ситуации с коронавирусом упали цены на жилье, то она решила снять другую квартиру и нашла роскошные апартаменты прямо в центре города с красивым видом.

В своем блоге на YouTube-канале София-младшая показала, как происходил ее переезд. Она наняла грузчиков, которые упаковали все ее вещи и доставили в квартиру. Выпив кофе со смузи девушка принялась показывать свое новое гнездышко. Ее порадовали панорамные окна, большой и стильный камин, минимализм в дизайне.

«Здесь есть приятная зона для кино, большие окна, и вот камин и красивая терраса. Я так рада! Уверена, вы часто будет видеть меня в этой комнате», — поделилась Евдокименко.

Она прошлась по просторной гостиной, залитой светом. Там размещен огромный диван, с которого удобно смотреть телевизор, а также греться у камина. Огорожен большой стол со стульями. Буквально со всех сторон открывается красивый вид на город. Ванная комната выполнена в белых тонах. Там висит шкаф-зеркало, куда София убрала все необходимые средства по уходу за лицом и большой комод с умывальником.

В спальне также имеются панорамные окна, там стоит огромная кровать со спинкой выполненной из темно-серого материала, а также имеется встроенный шкаф, куда модель сложила свои вещи. Напротив она повесила зеркало.

А уже вечером София готовила себе ужин на современной кухне, выполненной в стиле минимализма. Встроенный в шкаф холодильник, множество полок, плита и посудомоечная машинка, виднелись позади девушки. Она похвасталась подарком от близких — цветком в горшке, который теперь стоит на ее столе.