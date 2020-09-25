«Жизнь других» на Мальте: сколько денег нужно на дом и где найти холостяков
Жанна Бадоева
Звездный гость
Злой рок Лидии Федосеевой-Шукшиной: второй муж умер, четвертый спился, а пятый вообще Алибасов
Видео

Обезумел от горя: Владимир Конкин не верит в смерть дочери

Наследница актера захлебнулась в бассейне, спасти ее не удалось.

Обезумел от горя: Владимир Конкин не верит в смерть дочери
Владимир Конкин. Фото: Борис Кудрявов. Архив "Экспресс-газета"

В последние годы звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин не появлялся на публике. После смерти супруги актер ушел в тень, нигде не снимался. Накануне в его семье произошла еще одна трагедия. Погибла дочь София. Девушку нашли на дне бассейна в фитнес-клубе глубиной всего 1,6 метра. Откачивали в Боткинской больнице, но безуспешно.

Как сообщает «Комсомольская правда», сначала родственники Софии не поверили, посчитали это все злой шуткой. Они знали, что девушка прекрасно плавала, занималась этим видом спорта профессионально. Владимир Конкин и вовсе обезумел от горя.

Два года назад актер рассказывал, как узнал о болезни супруги, с которой прожил 40 лет. Она скрывала от мужа, что живет уже с последней стадией онкозаболевания. Дорогостоящее лечение тогда не помогло. Конкин долгое время не мог прийти в себя, как его настиг еще одни удар судьбы.

Тэги

Владимир КонкинВладимир Конкин последние новостинеожиданная смертьНовости googleСофия Конкина