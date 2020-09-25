Обезумел от горя: Владимир Конкин не верит в смерть дочери

В последние годы звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин не появлялся на публике. После смерти супруги актер ушел в тень, нигде не снимался. Накануне в его семье произошла еще одна трагедия. Погибла дочь София. Девушку нашли на дне бассейна в фитнес-клубе глубиной всего 1,6 метра. Откачивали в Боткинской больнице, но безуспешно.

Как сообщает «Комсомольская правда», сначала родственники Софии не поверили, посчитали это все злой шуткой. Они знали, что девушка прекрасно плавала, занималась этим видом спорта профессионально. Владимир Конкин и вовсе обезумел от горя.

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Два года назад актер рассказывал, как узнал о болезни супруги, с которой прожил 40 лет. Она скрывала от мужа, что живет уже с последней стадией онкозаболевания. Дорогостоящее лечение тогда не помогло. Конкин долгое время не мог прийти в себя, как его настиг еще одни удар судьбы.