Волочкова отозвала иск о защите чести и достоинства к Борисовой после обвинений в пьянстве

Дана Борисова в Instagram сообщила, что балерина Анастасия Волочкова отозвала из суда иск о защите чести и достоинства. Как заметила телеведущая, «прима-балерина всея Руси» поняла в какой-то момент, что защищать в этой истории уже нечего. Дана Борисова поблагодарила всех журналистов, за внимание к этой истории.

«Справедливость восторжествовала. Всем прекрасных выходных». Дана Борисова

«Дана, вы молодец. Однако не стоит самоутверждаться за счет слабых людей. Вы знаете, что Волочковой сложно. Желаю вам быть милосерднее, все эти склоки обходите стороной», «Насте сейчас не до этого. Все видели, чем она занята», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Дана Борисова заявила, что Анастасия Волочкова страдает алкогольной зависимостью. По ее словам, танцовщице не помешало бы обратиться за помощью медиков для того, чтобы побороть пагубную привычку. После этого Волочкова обратилась в суд, заявив, что Борисова лжет, а ее честь поругана.