Страсть в жизни, а теперь и на сцене: Прилучный и Карпович вместе сыграли в спектакле

Актеры Павел Прилучный и Мирослава Карпович вместе появились на сцене в спектакле «Косметика врага». Эта постановка идет в Театриуме на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой. Павел в этой постановке перевоплотился в городского сумасшедшего, который хранит страшную тайну. Надо сказать, что он прекрасно вжился в роль.

Одна из зрительниц спектакля Юлия Новикова в Instagram опубликовала фрагмент, где Прилучный и Карпович вместе находятся на сцене. Они буквально слились в едином танце. Зрители с трепетом и в полной тишине следили за их действиями.

«Правда, очень понравилось. И не только из-за того, что я совсем не искушенный зритель. Было очень интересно посмотреть игру Паши в совершенно другом образе, не то что в кино. А эта сцена. Короче, всем советую». Юлия Новикова

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Напомним, что Прилучный, по слухам, живет с «папиной дочкой» Мирославой Карпович в загородном четырехэтажном доме. Как известно, актер несколько месяцев назад развелся со своей женой Агатой Муцениеце, несмотря на двух общих детей. Кстати, возлюбленные минувшим летом вместе отдыхали в Крыму, прихватив с собой отпрысков Прилучного от брака с Муцениеце.