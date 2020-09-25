«А лето-то было совсем не дурным»: Брухунова сделала фотокнигу с летними снимками Петросяна

Как отметила молодая жена сатирика, у нее набралось два альбома по 80 страниц в каждом.

Жена 75-летнего сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в Instagram сообщила, что нынешнее лето оказалось очень необычным в ее жизни. Когда в начале июня закончился карантин, связанный с пандемией, они с мужем вместо отпуска погрузились с головой в работу. При этом ее одолевало неистовое желание куда-нибудь полететь на отдых. Но возможности на тот момент не было.

«Когда впервые за пять месяцев полетели из Москвы в Сочи, я поняла — лето почти закончилось. По возвращении домой я задумала собрать фотокнигу за минувшие 2,5 месяца лета. Какого же было мое удивление, когда снимков набралось аж на два альбома по 80 страниц в каждом. Сегодня получив свои яркие книжицы с летними картинками, подумала: а лето-то было совсем не дурным! Все же фотокниги — это особый вид удовольствия». Татьяна Брухунова

Интересно, что на обложке фотокниги можно увидеть ее общее фото с Петросяном. При этом юморист запечатлен в забавной тельняшке, из-за чего сразу же пошли сравнения со стороны поклонников.

«Моряк и его муза», «Таня, все еще впереди у вас! Какая фотография на обложке фотокниги! Счастья вам и удачи во всем! И малыш у вас чудесный, еще раз поздравляю!» «Как красиво вы получились на этой фотографии с мужем», — отметили пользователи.

Напомним, что в день своего 75-летия Петросян представил общественности своего сына Вагана. Причем ребенку уже несоклько месяцев. Они с женой мастерски скрывали факт появления наследника на свет.