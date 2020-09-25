Растет мальчик: сын Галкина и Пугачевой показал новую улыбку без половины молочных зубов

На фанатской страничке в Instagram дочери певицы Аллы Пугачевой — семилетней Лизы Галкиной — появилась фотография, на которой был запечатлен именитый отец малышки. И не один, а в компании с сынишкой Гарри.

Интересно, что у Гарри Галкина нет половины молочных зубов. Мальчик при этом улыбается во весь рот и не стесняется этого факта. Также на мальчике можно увидеть модную бейсболку с символикой команды «Формула 1» — «Феррари». Не исключено, что мальчик является фанатом «королевских гонок».

«Любимые», — подписали данный кадр фанаты Лизы Галкиной.

«Любимые и обожаемые миллионами», «Максим, Гарик очень похож на вас. Вы очень хороший папуля», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гарри и его сестренка Лиза появились в звездной семье в 2013 году. У них есть своя армия поклонников в социальных сетях.