«Веселая поездочка»: Саша Савельева спела вживую для мужа прямо в авто

Певица Саша Савельева в Instagram поделилась записью, на кадрах которой поет вживую в машине для своего мужа актера Кирилла Сафонова. «Веселая поездочка», — подписала она видеозапись. Интересно, что Кирилл Сафонов, сидя в автомобиле, сделал достаточно удивленный вид. Судя по всему, пение жены стало для него неожиданным.

Интересно, что пользователи стали критиковать Сашу Савельеву за исполнение. По мнению некоторых, она поет «с жутким акцентом». Сама певица решила вступить в полемику с подписчиками и ответила одному из них.

«Хотите открою страшную тайну? Все, абсолютно все люди в мире разговаривают с акцентом. О warm the lonely night I love you, baby. То есть вы считаете, что, заменив the на «А» я исковеркала текст?! Такая замена допустима. Если рассматривать вне контекста. Меня удивляет, насколько вам интересно заметить ошибку. Вместо того, чтобы повеселиться вместе с нами». Саша Савельева

Напомним, что Саша Савельева уже десять лет счастлива в отношениях с Кириллом Сафоновым. В прошлом году у супругов появился долгожданный первенец — сын Леон.