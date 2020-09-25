Не ради стройности: феноменально постройневший Фадеев объяснил, зачем сбрасывает вес

Известный продюсер уже сбросил больше 100 килограммов, но не останавливается на достигнутом.

Максим Фадеев известен своим талантом. Его подопечными в свое время были Юлия Савичева, Елена Темникова и другие известные персоны. Сам продюсер тоже прекрасно поет, но на сцене появляется нечасто. Поклонники с нетерпением ждут каждого его концерта. Еще большие поклонники полюбили артиста, когда он стал участвовать в качестве наставника в вокальном шоу «Голос» на Первом канале. А вскоре после появления на телеэкранах, продюсер решил похудеть.

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Чуть больше года назад Фадеев стал терять вес буквально на глазах. Он обладал тучным телом, но уже спустя несколько месяцев штаны, которые носил мужчина, стали ему большие на два размера. Он похудел на 100 килограммов, но пока не намерен останавливаться. В свое время Максим хотел раскрыть свой рацион питания, но столкнулся с критикой в Сети.

А накануне в интервью для YouTube-шоу «Метаметрика» продюсер объяснил, какую цель все-же преследует. По его словам, он избавляется от лишних килограммов не ради стройности, а ради своего здоровья. Фадеев страдает из-за диабета, но уверен, что сможет победить болезнь. По этой причине он поставил себе планку в 90 килограммов. Именно столько хочет весить артист.

«Я хочу убрать диабет. И я его уберу», — с уверенностью объявил Максим.

Поклонники поддерживают продюсера. Многие восхищаются тем, как он смог преобразиться. В соцсети его осыпают теплыми комментариями: