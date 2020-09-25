«Люблю и молюсь за тебя»: Шукшина поделилась редким кадром, как ее отец катает на лодке мать

Актриса Мария Шукшина в Instagram поделилась редким кадром, на котором можно увидеть, как ее отец писатель Василий Шукшин катает на лодке ее маму – Лидию Федосееву. Снимок получился очень чувственным и проникновенным. Отметим, что актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной 25 сентября исполнилось уже 82 года.

«1938 год подарил миру таких красавиц-актрис, как Клаудиа Кардинале, Роми Шнайдер, Марина Влади, но мамочка всегда краше и любимей всех! С днем рождения, мамуль, люблю и молюсь за тебя!»

Мария Шукшина

«Здоровья и долгих лет жизни вашей маме», «Здоровья вашей мамочке и победить все невзгоды», «Лидии Николаевне сейчас главное действительно здоровья», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Лидия Федосеева-Шукшина пытается вернуть квартиру, которую она некогда подарила мужу продюсеру Бари Алибасову. Сам шоумен утверждает, что артистка сама переписала на него жилплощадь, так как переживала за свою собственность.