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«Люблю и молюсь за тебя»: Шукшина поделилась редким кадром, как ее отец катает на лодке мать

Лидии Федосеевой-Шукшиной 25 сентября исполнилось 82 года.

«Люблю и молюсь за тебя»: Шукшина поделилась редким кадром, как ее отец катает на лодке мать
Шукшина поздравила мать с днем рождения. Фото: Globallookpress.com

Актриса Мария Шукшина в Instagram поделилась редким кадром, на котором можно увидеть, как ее отец писатель Василий Шукшин катает на лодке ее маму – Лидию Федосееву. Снимок получился очень чувственным и проникновенным. Отметим, что актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной 25 сентября исполнилось уже 82 года.

«1938 год подарил миру таких красавиц-актрис, как Клаудиа Кардинале, Роми Шнайдер, Марина Влади, но мамочка всегда краше и любимей всех! С днем рождения, мамуль, люблю и молюсь за тебя!»

Мария Шукшина

«Здоровья и долгих лет жизни вашей маме», «Здоровья вашей мамочке и победить все невзгоды», «Лидии Николаевне сейчас главное действительно здоровья», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Лидия Федосеева-Шукшина пытается вернуть квартиру, которую она некогда подарила мужу продюсеру Бари Алибасову. Сам шоумен утверждает, что артистка сама переписала на него жилплощадь, так как переживала за свою собственность.

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