Экс-солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос назвала самую успешную участницу группы за все времена

Как отметила певица, всех девушек в коллективе всегда сравнивали между собой.

Бывшая звезда группы «ВИА Гра» Санта Димопулос в эфире шоу «Слава +» для YouTube-канала «Люкс FM» заявила, что самой успешной участницей музыкальной команды за все времена по праву следует признать Веру Брежневу. Она с этим давно смирилась и спокойно относится к популярности коллеги. По ее словам, девушек в коллективе всегда сравнивали.

«Конечно, Вера — самая успешная солистка. Это потому, что у нее есть Костя Меладзе. При этом она обладает харизмой. Может притягивать к себе людей, вызывает положительные эмоции. Также Света Лобода очень больших успехов добилась». Санта Димопулос

Как отметила Санта Димопулос, она получила огромный опыт во время своего выступления в «ВИА Гре». В частности, познакомилась со многими известными людьми. При этом мужа Веры Брежневой продюсера Константина Меладзе она считает интровертом, но при этом настоящим гением.

Напомним, что в свое время Меладзе ушел от жены Яны Сумм ради Веры Брежневой. Общих детей в этом браке пока не родилось.