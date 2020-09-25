«Он не мой сын»: Александр Журбин не общается с наследником от Лоры Квинт

Композитор Александр Журбин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем сыне от первого брака – Филиппе. Ребенка в 1974 году ему родила композитор Лора Квинт, с которой он прожил в браке всего три года.

«Мы долго не общались с сыном. Моя бывшая жена забрала ребенка к себе после нашего расставания. И очень настраивала всегда против меня. Я ей платил огромные алименты. Когда он стал взрослым, то я пытался восстановить контакт. Но сын сказал, что не хочет общаться. Я с ним никогда не общался и не собираюсь. Это не мой сын». Александр Журбин

Как добавил Журбин, у него только один настоящий сын – Лев от поэтессы Ирины Гинзбург. «Есть биологический сын, а есть наследник, которого ты воспитал. Вот у меня есть второй сын и я его обожаю. Он продолжатель моего дела. А сын, который вырос и прожил почти 50 лет без меня – он меня не интересует», — заявил Журбин.

Напомним, что Филипп Квинт, когда вырос, стал известным скрипачом. В США он снялся в ряде телесериалов. С отцом он также не собирается налаживать контакт.