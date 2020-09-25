«Я поторопился с первым браком»: Александр Журбин объяснил, почему ушел от Лоры Квинт

Как отметил композитор, вместе они были всего три года.

Композитор Александр Журбин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем первом неудачном браке с композитором Лорой Квинт. Вместе они были всего три года.

«Я поторопился с первым браком. С Лорой мы познакомились в Ленинграде. Она была студенткой консерватории. Это был очень неудачный брак». Александр Журбин

Как отметил Журбин, нужно всегда оставаться независимым, что у него не всегда получалось. «Мужчина должен заниматься своим делом. Она композитор, но я ее не считаю человеком этой профессии. Она всегда хотела бежать впереди меня. Лора всегда творила такие вещи, что мне даже не хочется их вспоминать. У вас просто телевидение отключат, если я начну рассказывать», — заявил Александр Журбин.

Отметим, что от первого брака у Журбина есть сын Филипп Квинт, который не общается с отцом. Сегодня он счастлив в браке с поэтессой и переводчиком Ириной Гинзбург. У них есть совместный сын Лев. Он композитор и альтист.