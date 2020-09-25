«Пусть меня простят все девчонки»: Марат Башаров представил свою «экранную жену»

Актер Марат Башаров в Instagram рассказал о своей «экранной жене». Ей оказалась известная актриса — 47-летняя Евгения Дмитриева.
«Привет всем друзья!! Хочу вас попросить прильнуть к экранам телевизоров с 28 сентября. Ибо на Первом канале начинается второй сезон сериала «Гадалка». Во втором сезоне имел честь поучаствовать. Пригласили на небольшую роль. Надеюсь, что она будет интересна всем. Где-то смешной, где-то грустной она будет.
Вместе со мной играет великий Михаил Пореченков. Много замечательных актеров. Режиссер — мой любимый Евгений Казанков. Ну, и не могу не упомянуть. Пусть меня простят все девчонки. Мою экранную жену сыграет Женя Дмитриева. Женек, спасибо тебе большое за эту работу и за все работы, которые мы еще сделаем не раз».
«Хотим вас видеть в главных ролях. Вы очень талантливый и харизматичный актер», «Побольше вам хороших ролей», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Марат Башаров не раз оказывался в центре всеобщего внимания. В СМИ активно обсуждались его отношения с женами: Екатериной Архаровой и Елизаветой Шевырковой. Сейчас актер одинок и, не исключает вероятность нового романа.