«Пусть меня простят все девчонки»: Марат Башаров представил свою «экранную жену»

«Привет всем друзья!! Хочу вас попросить прильнуть к экранам телевизоров с 28 сентября. Ибо на Первом канале начинается второй сезон сериала «Гадалка». Во втором сезоне имел честь поучаствовать. Пригласили на небольшую роль. Надеюсь, что она будет интересна всем. Где-то смешной, где-то грустной она будет.

Вместе со мной играет великий Михаил Пореченков. Много замечательных актеров. Режиссер — мой любимый Евгений Казанков. Ну, и не могу не упомянуть. Пусть меня простят все девчонки. Мою экранную жену сыграет Женя Дмитриева. Женек, спасибо тебе большое за эту работу и за все работы, которые мы еще сделаем не раз».

