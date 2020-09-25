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Борис Корчевников ищет подработку на корпоративах, чтобы оплатить свое лечение в Германии

Одно обследование обходится звезде в 10 тысяч евро.

Борис Корчевников ищет подработку на корпоративах, чтобы оплатить свое лечение в Германии
Корчевников готов провести корпоратив за 300 тысяч рублей. Фото: Globallookpress.com

Промоутер Евгений Морозов сообщил, что телеведущий Борис Корчевников ищет подработку на корпоративах, чтобы оплатить свое дорогостоящее лечение в Германии. При этом просит за каждое мероприятие он порядка трехсот тысяч рублей.

«На меня недавно вышел помощник Корчевникова и предложил стать его директором, делать ему корпоративы. Не знаю, какой он сейчас хотел гонорар, раньше он мог провести деловую конференцию и за 300 тысяч рублей».

Евгений Морозов

По словам промоутера, работать с Корчевниковым очень непросто. Прежде всего из-за непостоянства ведущего. У него много работы на каналах «Спас», где он генеральный директор, и «Россия 1». Уже не раз бывало ранее, что в последний момент он отказывался от ведения мероприятий. В итоге, тому же Морозову приходилось потом оправдывать перед заказчиками и искать быструю замену. Как заверил промоутер, один курс обследования в Германии обходится Корчевникову в 10 тысяч евро. Деньги очень серьезные по нынешним временам.

Напомним, что несколько лет назад Борис Корчевников перенес тяжелую операцию. Сейчас, по слухам, он очень плохо слышит, сообщает «Комсомольская правда».

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