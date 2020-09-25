Все внуки Пугачевой в сборе: Орбакайте запечатлелась с тремя своими детьми и снохой

На фанатской страничке в Instagram певицы Аллы Пугачевой появился красивый архивный кадр, на котором запечатлены ее ближайшие родственники. Старшая дочь Кристина Орбакайте в красивом красном платье и трое детей – сыновья Никита и Дени, а также дочь Клава. Также на фотографии можно увидеть сноху дочери Пугачевой модель Алену Краснову, жену Никиты Преснякова.

«Кристина с семьей», — кратко подписали фотографию поклонники.

«Красавчики, как хороши!» «Кристина с самого раннего детства была трудолюбивой девушкой и вот результат. Ее детки просто светятся от счастья с такой прекрасной мамой», «Очень красивая семья. Счастья и любви вам», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что троих своих детей Кристина Орбакайте родила от разных мужей. Сейчас она счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Пара большую часть времени проводит в США, где у них свой большой дом.