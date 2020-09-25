«Когда пополнение?»: Кошмал из «Сватов» удивила подписчиков снимком с беременным животом

Пользователи отметили, что быть в положении звезде очень идет.

Актриса Анна Кошмал в Instagram опубликовала серию фотографий со съемочного процесса. Звезда «Сватов» снимается в эти дни в сериале «Добрая душа» режиссера Анатолия Матешко. При этом на опубликованных кадрах Анна Кошмал запечатлена в положении. Часть пользователей посчитали, что в скором времени актриса во второй раз станет мамой.

«Когда пополнение?» «Анечка, вам очень идет с животиком», «Аня, а когда уже наконец-то выйдут седьмые «Сваты». Мы просто заждались», — отметили в комментариях подписчики.

Напомним, что в сюжете мелодрамы «Добрая душа» история любви молодой девушки Любы Кулик, которая учится на медика. Она проходит практику в доме престарелых, чтобы быть ближе к любимому учителю Арсению.

Добавим, что у Анны Кошмал есть сын. Зимой 2017 года она вышла замуж. Про своего любимого мужчину актриса рассказывать не любит. Чуть больше двух лет назад в семье родился наследник, которого Анна со своим любимым человеком назвали Мишей.