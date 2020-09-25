Молодая жена Андрея Макаревича сфотографировалась с мужем на фоне картины «Неравный брак»

Жена музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича 36-летняя Эйнат Кляйн разместила в Instagram забавную фотографию. На снимке она стоит в Третьяковской галерее около мужа на фоне картины «Неравный брак».

«Очень стараюсь делать скорбящее лицо. Извините, но никак не получается». Эйнат Кляйн

«Ну, мы можем подумать, что жених скорбит», «Эйнат. Я так рада, что вы такая. Я очень люблю Макаревича. Вы необычная, интересная, новая», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Эйнат Кляйн на 30 лет моложе 66-летнего музыканта. Они познакомились во время одной из поездок Макаревича за рубеж. Эйнат Кляйн стала четвертой женой лидера «Машины времени». По профессии она журналистка, фотограф и гид. Брак они заключили в декабре 2019 года.

«Неравный брак» — картина русского художника Василия Пукирева. Работа была написана в 1862 году, сразу после окончания им Московского училища живописи, ваяния и зодчества.