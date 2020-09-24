«Наталья оказывает огромное влияние»: таролог спрогнозировал, сохранят ли Королева и Тарзан брак

По словам Александра Тайлера, пару ждет много испытаний, прежде чем наступит светлая полоса в их союзе.

Таролог Александр Тайлер рассказал, смогут ли Наташа Королева и Сергей Глушко сохранить брак. В жизни пары наступили непростые времена. Сначала стало известно, что Тарзан изменил жене, а после и сама Королева отправилась в полицию, чтобы написать заявление на разлучницу.

Тем не менее супруги не бросились разводиться, а вопреки всем трудностям демонстрируют в соцсетях любовь и взаимопонимание.

Провидец признает, что впереди у пары много трудностей. Нынешний кризис затянется, возможны скандалы, взаимные упреки и даже драки, но никто не допускает мысль о разводе.

«Каждый друг за друга держится очень сильно. Наташа еще рассматривает Тарзана в качестве своего мужчины, а у него к Наташе есть чувства», — говорит Тайлер 5-tv.ru.

Но по итогу, Тарзану и Королевой удастся со всем справиться. Именно певица будет инициатором примирения.

«Наталья на Тарзана оказывает огромное влияние как женщина. Что будет дальше? Они сойдутся и будут жить снова вместе — это 100%», — заключил провидец.

Он пророчит звездной семье не только хорошие отношения, но и достаток. Скоро их финансовые дела пойдут в гору.

«По факту получается, что это не постановка ради пиара, это — реальная ситуация», — подытожил эксперт.

В разгар пандемии Тарзан отмечал, что артистам приходится сложно, они не получают помощь от государства и не имет возможность зарабатывать. А 22 сентября у Наташи Королевой сорвался концерт. Сольное выступление артистки было запланировано в городе Егорьевске, что в Подмосковье. Поклонники не дождались исполнительницы и допустили, что это связано с изменой Тарзана и переживаниями кумира. Но представители артистки заверили, что дело в деньгах: организаторы не смогли расплатиться с певицей, пишет сайт «Актуальные новости».