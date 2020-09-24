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Киркоров в больнице: родственники певца успокаивают общественность

Отец Филиппа Киркорова лег в больницу на обследование.

Киркоров в больнице: родственники певца успокаивают общественность
Родственники Бедроса Киркорова уточнили, что артист приехал в больницу на плановый осмотр. Фото: Фото: Архив «КП», Михаил Фролов

Папа российского поп-короля Бедрос Киркоров самостоятельно добрался в больницу на плановый осмотр хирурга, после чего остался в клинике для дальнейшего обследования. Об этом сообщил телеграмм-канал новостного портала «MASH».

Оказалось, артист действительно обратился к медицинскому специалисту. Однако Киркоров-старший не был госпитализирован, его привез личный водитель. Сам осмотр был запланирован заранее. Врач 88-летнего певца и композитора обнаружил у Бедроса Филипповича некоторые нарушения сердечной мышцы. Поэтому отец Филиппа Киркорова остался еще на несколько дней в отделении хирургических нарушений ритмов сердца.

Артист Бедрос Киркоров
Певец Бедрос Киркоров на показе модной детской одежды сети бутиков «Даниэль». Фото: Архив «КП», Веленгурин Владимир

Ранее родственники знаменитости опровергли слухи о срочной госпитализации Бедроса Киркорова, уточнив, что музыкант отдыхает на даче. Также они подтвердили, что здоровью артиста ничего не угрожает.

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