«Жертва обстоятельств»: Джигурда хочет разыскать предполагаемую любовницу Михаила Ефремова

Актер проводил собственное расследование, в результате которого выяснилось, что за рулем в момент ДТП могла быть Дарья Белоусова.

Актриса «Современника» и предполагаемая возлюбленная Михаила Ефремова Дарья Белоусова таинственно исчезла в день оглашения приговора актеру. Никита Джигурда все эти месяцы проводил собственное расследование и нашел немало, на его взгляд, фактов. Он считает, что актриса пропала не просто так. Об этом артист рассказал в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro.

До Белоусовой не никто не может дозвониться. По прежнему адресу, а по слухам, квартиру в Казарменном переулке ей помогал арендовать Ефремов, она тоже больше не живет.

Джигурда считает, что Белоусову вообще могли убрать, потому что она много знает о том ДТП на Садовом кольце. Актер предполагает, что она — связующее звено между Ефремовым, который ей доверял, и теми, кто заказал все это. По результатам собственного расследования Джигурды, правое заднее колесо джипа Ефремова было пробито еще до момента выезда автомобиля на Садовое кольцо, а за рулем могла находиться именно Белоусова. Кроме этого, Джигурда утверждает, что именно Дарья знает, с кем Ефремов находился в тот вечер в баре.

Тем временем Михаил Ефремов отбывает наказание в СИЗО, а новый адвокат Роман Филиппов уже готовит апелляцию.