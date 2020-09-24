Симоньян рассказала, как уживается под одной крышей «всем кагалом» со свекровью и мамой

Как отметила телеведущая, им с мужем без близких родственников было бы одиноко.

Журналистка Маргарита Симоньян в Instagram рассказала, как уживается под одной крышей в большом доме со своей свекровью и мамой. Как заявила жена телеведущего Тиграна Кеосаяна, ей сказочно повезло с близкими родственниками. Женщине грех жаловаться на жизнь.

По словам Симоньян, ее мама без проблем ужилась бы даже с Медузой Горгоной. Женщина может одинаково хорошо себя чувствовать в «халупе с крысами» и в доме с отдельным санузлом и спальней.

«Свекровь моя, царственная, аристократичная, умная, деликатная, меня очень любит, не пропускает ни один эфир, хвалит, гордится, всегда на моей стороне — чего мне еще желать? А если сделает замечание — костюм ей мой не понравился или морковь в оливье я нарезаю не так, как она привыкла, — так мне не трудно отдать костюм сестре и резать морковь так, как она сказала». Маргарита Симоньян

Как заметила Симоньян, им с мужем «привычно жить всем кагалом» с родственниками. По-другому они не умеют. Им сразу становится скучно, если кто-то куда-то уезжает. Также журналистка заметила, что перед сном свекровь часто предлагает пропустить ей по бокальчику вина и она не смеет отказать из-за большого уважения к матери мужа.

Напомним, что у Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна трое общих детей: дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт.