Не только хоккей: старший сын Шубской и Овечкина освоил детский самокат

В августе первенцу пары, Сереже, исполнилось два года.

Старший сын Анастасии Шубской и хоккеиста Александра Овечкина активно познает мир. В августе Сереже исполнилось только два года, а он уже вовсю управляется с клюшкой, играет в хоккей, правда, пока еще на асфальте и, ко всему прочему, раскатывает на самокате. Трогательным видео Шубская поделилась в своем Instagram.

Недавно модель с детьми приехала в Москву, где почтила память ныне покойной мама — режиссера Веры Глаголевой, а затем и отметила двухлетие Сережи. Овечкин же в это время был в Вашингтоне, где играл матчи в НХЛ. Сергей — старший сын звездной пары. В мае у них родился еще одни мальчик, которого назвали Ильей.

На днях знаменитому хоккеисту исполнилось 35 лет. Шубская трогательно поздравила мужа с юбилеем, поблагодарив за сыновей.