«Жизнь перевернулась в обратную сторону»: Бабкина рассказала, какая песня изменила ее судьбу

Певица Надежда Бабкина в Instagram поздравила с 75-летием поэтессу и свою давнюю подругу Ларису Рубальскую и рассказала, какая песня в корне изменила ее судьбу. В середине девяностых годов исполнительница, по ее собственному признанию, не пользовалась большой зрительской любовью. Про нее стали все забывать. И тут раздался звонок. Ее номер набрала композитор Лора Квинт. Она заявила, что вместе с поэтессой Ларисой Рубальской написала для нее замечательную песню – «Ну, и что, что обжигалась».

По словам Бабкиной, она сразу же влюбилась в слова этой песни. Позже она с блеском исполнила ее на «Песне года – 1995». Кстати, фрагментом с того выступления она поделилась в соцсетях. Как заметила звезда, в тот момент она ощутила непередаваемые эмоции.

«После того, как состоялась премьера песни, моя жизнь действительно перевернулась в обратную сторону. И все благодаря Ларисе. С Днем рождения, дорогая!» Надежда Бабкина

Напомним, что Лариса Рубальская написала стихи к огромному количеству песен. С 1984 года она была неоднократным лауреатом премии «Песня года».