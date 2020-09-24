Муцениеце после развода с Прилучным рассчитывает снова выйти замуж через девять месяцев

Актриса Агата Муцениеце в Stories микроблога разместила забавный ролик. Она решила обратиться за помощью к приложению с «гаданием» для того, чтобы узнать свою дальнейшую участь. На видео можно увидеть, как актриса из конверта достает заветную бумагу. «Когда моя свадьба?» — задалась она вопросом. На бумаге высветилась надпись – через девять месяцев.

Ранее звезда отмечала, что после развода с актером Павлом Прилучным она не торопится связывать себя узами брака. Ей, как отмечала артистка, сейчас хорошо в одиночестве.

В то же время пользователи замечали, что количество обнаженных фотографий в ее Instagram резко увеличилось. Судя по всему, звезда все-таки не против познакомиться с новым избранником.

Напомним, что бывший муж Агаты Муцениеце Павел Прилучный сейчас встречается со звездой «Папиных дочек» актрисой Мирославой Карпович. Они уже вместе отдохнули в Крыму минувшим летом. Причем взяли с собой и детей. Наследники Паши — семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия — познакомились с будущей мачехой. Известно, что «мажор» снимает особняк, где весело проводит время со своей второй половинкой.