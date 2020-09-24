«Какая красота, гулять в лесу!»: Безруков в футболке и Матисон в сапогах и джинсах сходили по грибы

Как отметил актер и режиссер, в столицу пришло настоящее бабье лето.

Актер Сергей Безруков в Instagram поделился милым видео, на котором он с женой режиссером Анной Матисон находится на прогулке в лесу. Судя по всему, звезды отправились за грибами. На жене Безрукова можно разглядеть сапоги, джинсы и белую футболку.

«Бабье лето, Аня. Ой, красота какая, гулять в лесу! Тепло, хорошо. Вообще красота», — говорит на кадрах записи Безруков.

«Настоящее «Бабье лето». Как же хорошо! Всем хорошего настроения, дорогие мои, хорошие!» Сергей Безруков

«За грибами выбрались. Молодцы», «Красота, конечно. Но на работе не замечаешь бабье лето», «Счастья вам и отличного настроения», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Безруков и Анна Матисон, которые сыграли свадьбу весной 2016 года, воспитывают сына и дочь. Маше в этом году исполнилось четыре годика, а Степе в недалеком будущем будет два. Пара безумно счастлива вместе. Актер старается, как можно больше времени проводить со своими родными.