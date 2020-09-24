Дизайнер Азизы назвала безумием идею певицы покромсать на покрывала платье за 11 миллионов рублей

Как отметила Аника Керимова, она не позволит звезде это сделать.

Звездный дизайнер Аника Керимова заявила, что не позволит певице Азизе покромсать на покрывала для своих сестер платье за 11 миллионов рублей. Как известно, такое странное решение исполнительница приняла после того, как отменила свадьбу со своим избранником стоматологом Давидом Григоряном.

«Платье Азизы – настоящее произведение искусства ручной работы, достойное Книги рекордов Гиннесса. Шлейф украшают кристаллы Сваровски – на него ушло более 60 килограммов камней. Неужели вы думаете, что такую роскошь можно пустить на покрывала? Это безумие!» Аника Керимова

Как считает Керимова, в будущем они с Азизой решат судьбу платья. Дизайнер при этом заметила, что свадьба звезды, скорее всего, все же состоится. Просто пройдет несколько позже. Керимова думает, что проштрафившийся Григорян сможет вернуть доверие своей, как она выразилась, восточной дивы, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Григорян не так давно флиртовал с участницей «Дома-2» Яной Шафеевой. Когда об этом узнала Азиза, то сразу отменила свадьбу. При этом известно, что Керимова уже практически закончила пошив платья, которое постепенно становится легендарным.