«А Нагиев как же?»: Маша Горбань на Мальдивах страстно целовалась на пляже

Звезду сериала «Кухня» Машу Горбань часто называют «экранной женой» Нагиева. В теленовелле, а потом и в ряде рекламных роликов они так убедительно сыграли семейную пару, что их поклонники и мысли допускать не хотят, что может быть по-другому. Тем не менее, это так.

Нагиев официально не женат, а блондинка замужем за Кириллом Зоткиным. В настоящий момент она с супругом отдыхает на Мальдивах, радуя и удивляя поклонников свежими фотокадрами в Instagram. На днях девушка запечатлелась в коротеньком кроп-топе, который подчеркнул ее выдающиеся ключицы и худенькую фигуру. Многим понравилась эта хрупкость, а кто-то осудил ее, посоветовав немного поправиться.

Однако возлюбленному Маша нравится именно такой, какая она есть. То, что в их отношениях присутствуют горячие чувства можно понять по последнему кадру в Instagram, где она страстно целуется с Кириллом.