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«А Нагиев как же?»: Маша Горбань на Мальдивах страстно целовалась на пляже

«Экранная жена» ведущего музыкального проекта «Голоса» на Первом канале отдыхает на островах с настоящим супругом.

«А Нагиев как же?»: Маша Горбань на Мальдивах страстно целовалась на пляже
Мария Горбань. Фото Global look press.

Звезду сериала «Кухня» Машу Горбань часто называют «экранной женой» Нагиева. В теленовелле, а потом и в ряде рекламных роликов они так убедительно сыграли семейную пару, что их поклонники и мысли допускать не хотят, что может быть по-другому. Тем не менее, это так.

Нагиев официально не женат, а блондинка замужем за Кириллом Зоткиным. В настоящий момент она с супругом отдыхает на Мальдивах, радуя и удивляя поклонников свежими фотокадрами в Instagram. На днях девушка запечатлелась в коротеньком кроп-топе, который подчеркнул ее выдающиеся ключицы и худенькую фигуру. Многим понравилась эта хрупкость, а кто-то осудил ее, посоветовав немного поправиться.

Однако возлюбленному Маша нравится именно такой, какая она есть. То, что в их отношениях присутствуют горячие чувства можно понять по последнему кадру в Instagram, где она страстно целуется с Кириллом.

Маша Горбань на Мальдивах страстно целовалась на пляже. Фото
Маша Горбань на Мальдивах страстно целовалась на пляже. Фото: Instagram.com/gorban_masha

«А Нагиев как же?», «Ну вот Нагиеву изменила», «Не «физрук», но тоже неплохо», — то ли в шутку, то ли всерьез прокомментировали фото поклонники.

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