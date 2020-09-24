«И я говорю: «Да!»: Алекса похвасталась помолвочным кольцом, собравшись замуж за фитнес-тренера

Среди поклонников нашлись те, кто уже поздравил певицу с предстоящим торжеством.

Певица Алекса в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена ее рука с помолвочным кольцом. «И я говорю: «Да!» — заявила Алекса. Судя по всему, в самое ближайшее время состоится ее свадьба с известным в мире шоу-бизнеса фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым.

«Суперская новость, Сашенька. Для любого мужчины вы – сокровище. Вы умеете создавать атмосферу в семье», «Красивая и нежная Сашенька. Будь счастлива», «Сашенька, наши поздравления. Все приходит в нужное время и в нужный час», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что настоящее имя Алексы — Александра Чвикова. Она стала известна благодаря музыкальному проекту «Фабрика звезд – 4». Алекса – дочь украинского олигарха. Много лет назад у нее был роман с рэпером Тимати. Правда, эти отношения долго не просуществовали.

Отметим, что избранник Алексы Вячеслав Дайчев известный в мире шоу-бизнеса персонаж. Сама певица также активно ведет личный микроблог и время от времени появляется на публике.