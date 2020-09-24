«Я временно осталась одна»: Милославская рассказала, куда делся Петров, и как она живет в его отсутствие

Этой зимой актер Александр Петров публично признался своей девушке Стасе Милославской в любви. Стоя на сцене премьерного показа фильма «Лед», он впервые открыто заявил о своих чувствах. После этого в Instagram актеров то и дело стали появляться совместные снимки с романтических путешествий.

Время самоизоляции они тоже провели вместе, в отличие от многих, этот период не только не разлучил их, но напротив, сплотил еще больше. Артистка, которая никогда не испытывала страсти к бытовым делам, превратилась в истинную домохозяйку. А все из-за него — любимого.

«Стою на кухне. Из четырех конфорок – три заняты. Здесь у меня – щи, тут — овощи, тут еще что-то… Думаю: «Это я?» Я, которая кричала, что никогда на готовку не буду тратить времени?» — удивилась сама себе Стася в разговоре с 7days.ru.

Девушка призналась, когда она готовит для своего бойфренда, это доставляет ей удовольствие. А вот для себя самой ей стоять у плиты не интересно.

«Сейчас я временно осталась одна, потому что Саша улетел на съемки, и я ем, стоя у раковины», — удивила Милославская.

По словам брюнетки, она живет, как настоящий холостяк, ничего не готовит и даже за стол не садится. Проглотила вареное яйцо, чаем запила, стакан в мойку поставила, — вот и весь ужин.