«Чувствую уверенность от Влада, его мужскую силу»: Ильиных впервые высказалась о Топалове

Как отметила олимпийская чемпионка, у них уже нет проблем с техническими моментами.

Олимпийская чемпионка Сочи фигуристка Елена Ильиных впервые заговорила о тренировках с музыкантом Владом Топаловым. Отметим, что певец регулярно выкладывает снимки с партнершей в Instagram. Их у него, пожалуй, за последний месяц даже больше, чем с женой телеведущей Региной Тодоренко.

«Я чувствую уверенность, исходящую от Влада, его мужскую силу. У нас практически нет проблем с техническими моментами, зато куча проблем с коммуникацией. Мы два взрывных человека, поэтому постоянно спорим на репетициях». Елена Ильиных

Сам Топалов отметил, что Елена Ильиных ему все время помогает на проекте. Ему очень нравится с ней работать. Девушку он сравнил с машиной, которая никогда не устает. Она, по его мнению, самый крутой учитель и тренер, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Ильиных в этом году родила ребенка от артиста балета Сергея Полунина. Влад Топалов также относительно недавно стал отцом. В декабре 2018 года Тодоренко подарила ему сына Майкла.