«До завтрака полегче были»: Галкин «чуть не надорвался», играя с Лизой и Гарри во дворе замка

Похоже, что на сегодняшний день банный халат стал излюбленной одеждой Максима Галкина. По крайней мере, именно в нем он все чаще мелькает в личном блоге, выкладывая в Stories микроблога хроники своей жизни.

Накануне он похвастался строительством, которое развернулось на территории его сада возле замка в деревне Грязь. Артист нанял рабочих, чтобы они обустроили территорию для прогулок и добавили удобные тропы из камня, а также лестницы. Осматривать свои владения юморист отправился словно помещик – в халате.

И вот новый пост Максима, но образ тот же – в белом махровом халате, который обычно примеряют, когда выходят из ванной комнаты, муж Аллы Пугачевой показал, как утром провожает своих семилетних детей Лизу и Гарри в школу.

«Внимание-внимание! Поднятие школьников!» — объявил Галкин и водрузил своих отпрысков себе на плечи.

Делать это мужу Примадонны было явно непросто, что он красочно подчеркивал выразительными жалобами. Справившись с поставленной задачей, артист заметил: «До завтрака вы полегче были». Этот комментарий сильно развеселил первоклассников, которые с приподнятым настроением отправились в школу.