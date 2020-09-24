«В семье все разговоры только об этом»: Тодоренко рассказала, о чем беседует с Топаловым по ночам

По словам телеведущей, часто они обсуждают выученные связки для шоу «Ледниковый период».

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что по ночам они с мужем музыкантом Владом Топаловым обсуждают проект «Ледниковый период». Как известно, звезды вместе участвуют в этом шоу. Правда, в разных парах. Как заметила Тодоренко, по ночам они говорят о выученных связках.

«Совершенно неважно, кто победит в «Ледниковом периоде». Главное, чтобы это был кто-то из нашей семьи». Регина Тодоренко

Как заметила Тодоренко, она 15 лет до проекта вообще не стояла на коньках. Для нее участие в шоу очень волнительный момент, пишет «СтарХит».

Напомним, что Регина Тодоренко в шоу выступает с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. Что касается Влада Топалова, то ему также досталась в партнерши звезда – олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных, которая меньше года назад стала мамой. Добавим, что шоу «Ледниковый период» все зрители смогут увидеть на Первом канале с 5 октября.