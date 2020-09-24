Александр Кержаков разобрался с долгом по алиментам для дочери от первой жены

Футболист снова стал выездным и добился выплаты долга в рассрочку.

Футболист Александр Кержаков решил свою проблему с огромными алиментами первой жене. Напомним, ранее спортсмен задолжал бывшей супруге Марии Головой более 15 миллионов рублей за их общую дочь Дарью. Внушительный долг вынудил чиновников сделать мужчину невыездным.

На одном из последних заседаний суда адвокатам Кержакова удалось снять запрет на выезд за рубеж, а также добиться рассрочки по оставшимся 9 миллионам долга. Как рассказала изданию «СтарХит» адвокат первой супруги футболиста Светлана Поняева, сейчас с футболиста удерживается шестая часть дохода, это примерно 70-80 тысяч рублей в месяц. По новым условиям, он будет доплачивать еще по 250 тысяч рублей в месяц, чтобы погасить долг.

«Добровольно он по-прежнему ничего не платит, деньги удерживаются из заработной платы в Российском футбольном союзе», — добавила юрист.

Добавим, что спортсмену приходится платить еще и алименты на сына от третьей жены — Миланы Тюльпановой (также шестую часть дохода). А кроме того, он воспитывает ребенка от второй супруги Екатерины Сафроновой.

Напомним, что в 2017 году Кержаков завершил карьеру игрока и занялся тренерской деятельностью. Сейчас он — главный тренер футбольного клуба «Томь».