«Я делала все, что можно»: Лариса Рубальская рассказала, почему у нее нет детей

Поэтесса Лариса Рубальская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, почему у нее нет детей. Также она вспомнила, как много лет назад выходила замуж за стоматолога Давида Розенблата.

«Отец мне как-то сказал, что всех хороших разобрали уже мужиков. Так в моей жизни появился Давид. Он никогда меня не обижал. Постоянно говорил, что я необыкновенная. Мне сначала казалось, что он просто болтает. А потом я привыкла. Я оказалась пигмалионом в его руках». Лариса Рубальская

Как призналась поэтесса, ей всегда очень хотелось детей. «У Давида была дочь от предыдущего брака. Он не мучал, что у меня не родилось с ним детей. Я делала все, что можно. Так продолжалось примерно до 36 лет. А потом все закрутилось, завертелось. В мою жизнь пришли песни. Затем появилась племянница Света и поселилась эта девушка в моем в сердце навсегда», — заявила Рубальская.

Напомним, что муж Ларисы Рубальской ушел из жизни в 2009 году после перенесенного ранее инсульта. По словам звезды, она до сих пор не может смириться с его смертью.