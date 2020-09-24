«Мы разные люди»: Цымбалюк-Романовская объяснила, почему рассталась с Шаляпиным

Как отметила пианистка, в какой-то момент их отношения сами собой сошли на нет.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила, почему у них не завершился свадьбой роман с музыкантом Прохором Шаляпиным. Пара встречалась на протяжении года и в какой-то момент поклонники стали считать, что выпускник «Фабрики звезд» сделает своей возлюбленной предложение руки и сердца.

«Я не тот человек, чтобы делать вид, что у меня роман, ради шоу. Когда стали больше общаться, оказалось, что мы разные люди. У нас разный круг общения. И все само собой сошло на нет». Виталина Цымбалюк-Романовская

Как отметила пианистка, после расставания с певцом она ударилась в работу. Сейчас она занимается одним интересным проектом, который имеет просветительскую направленность. Она с успехом прошла испытательный срок и сейчас увлечена любимым делом. При этом пока звезда не хочет афишировать, чем конкретно занимается, сообщает «АиФ».

Ранее бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна рассказывала в беседах с журналистами, что Прохор Шаляпин – это одно большое недоразумение в ее жизни. При этом она уверяла, что им удалось расстаться друзьями. Обид на музыканта она не держит.