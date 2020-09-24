Цымбалюк-Романовская назвала сумму долга театра Джигарханяна на момент ее прихода

Как заметила пианистка, в течение трех лет не платились налоги и не делались отчисления в пенсионный фонд.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее бывший муж актер Армен Джигарханян не разбирался в бухгалтерии в своем родном театре. Всеми документами заведовали его заместители, что привело к огромному долгу.

«До моего прихода в театр в течение трех лет не платились налоги и отчисления в Пенсионный фонд. В результате накопилась задолженность в 26 миллионов рублей. Чтобы вы понимали, годовой бюджет театра, то есть средства, которые выделялись на его содержание, — 73 миллиона рублей». Виталина Цымбалюк-Романовская

Как заметила Цымбалюк-Романовская, именно она погасила большую часть задолженности в театре. По ее словам, кроме нее никто не хотел брать на себя такое бремя и становиться директором. Как она добавила, именно ей удалось добиться того, чтобы театр стал зарабатывать в два раза больше, чем тратить. Все заработанные средства шли на погашение долгов и повышение окладов актеров.

Напомним, что после разрыва отношений Джигарханян попросил жену больше не появляться в его театре. Отношения между экс-супругами дали трещину. При этом пианистка сейчас уверяет, что в театре ей должны порядка шестисот тысяч рублей, сообщает «АиФ».