«Его состояние крайне тяжелое»: Цымбалюк-Романовская высказалась о Джигарханяне

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что у ее бывшего мужа народного артиста Армена Джигарханяна начались необратимые последствия в работе организма. Как она считает, актер постепенно превращается в овощ и не может уже сам себя обслуживать. Недавно она видела свежие фотографии звезды, и они привели ее в шоковое состояние.

«К сожалению, они подтверждают все мои худшие опасения: его состояние крайне тяжелое и уже необратимое, к сожалению. На фотографиях у него отсутствующий взгляд. Либо ему все равно, кто с ним рядом находится, либо он не очень понимает, кто эти люди».

Виталина Цымбалюк-Романовская

По словам Цымбалюк-Романовской, актеру давно поменяли номера телефонов. Он просто не может сегодня ни с кем связаться из бывших друзей и попросить о помощи. Кроме того, ему постоянно меняют сиделок. Как заметила пианистка, Джигарханян всегда может переехать в их общую квартиру, которую когда-то отписал на нее. Впрочем, она считает, что ее к нему просто не допустят, сообщает «АиФ».

Напомним, что Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян, которого она младше на 44 года, были в официально браке полтора года. Их развод был сопряжен с громким скандалом. Актер обвинил бывшую жену в воровстве.