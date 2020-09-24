«Спасибо за жизнь»: дочь Волочковой показала счастливые мгновения из прошлого мамы с Вдовиным

Пятнадцатилетняя дочь балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина — Ариадна в Instagram разместила красивые фотографии своей некогда счастливой семьи из прошлого. На кадрах запечатлены ее любимые родители. Сама Ариша на фотографиях еще совсем малышка. При этом можно увидеть, что в те годы ее мама и папа были счастливы друг с другом. Они буквально светятся от счастья рядом с наследницей и выглядят как влюбленная пара.

«Спасибо за жизнь», — кратко подписала фотографии Ариадна Волочкова, которой исполнилось 15 лет.

«Ариша. С днем рождения тебя. Будь счастлива. Пусть все будет хорошо в твоей жизни», «Оставайся всегда такой же прекрасной девочкой. Счастья тебе, дорогая», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Игорь Вдовин и Анастасия Волочкова не смогли мирно расстаться. Балерина до сих пор обвиняет мужчину в том, что он взял у нее порядка трех миллионов долларов на развитие бизнеса, прогорел, а деньги не вернул. Артистка настаивает на то, что экс-возлюбленный долгие годы жил за ее счет. А сейчас бизнесмен готовится к свадьбе с новой избранницей.