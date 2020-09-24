«Дам мамочке и папочке»: двухлетняя дочь Кудрявцевой в белоснежном лонгсливе поделилась мечтами о тортике

Двухлетняя наследница Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова — Машенька, как и многие дети, обожает сладкое. Недавно ведущая «Секрета на миллион» обнародовала видео, как ее дочь с аппетитом поедает арбуз. А теперь — новые кадры в личном микроблоге о ее любви к десертам.

На этот раз кроха порассуждала о своей любви к тортикам. Примерив белоснежный лонгслив с принтом в виде танцующих балерин, и с двумя очаровательными хвостиками на голове, Маша заявила, что с удовольствием купила бы тортик в магазине. А на вопрос няни, готова ли она поделиться, ответила: «Дам мамочке и папочке». Малышка призналась, что с удовольствием съест много торта.

Отметим, что девочка является вторым ребенком Леры Кудрявцевой. Ее первенец Жан от брака с музыкантом группы «Ласковый май» Сергеем Линюком уже взрослый. В мае 2018-го он подарил телеведущей внука Левушку.