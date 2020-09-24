Уютный камин, внушительный бассейн и сад: Прилучный показал свой шикарный дом с Карпович

Павел Прилучный, по данным КП, переехал в загородный дом с Мирославой Карпович. Как сообщает источник издания, на том, чтобы мужчина выставил на торги бывший особняк и сменил место жительства, настояла именно новая пассия звезды «Мажора».

Располагается имение неподалеку от старого. Правда, не факт, что оно находится в собственности артиста. Возможно, в нем пара живет с позволения знакомых. Тем не менее, они неплохо там устроились. Как выглядит дом изнутри и снаружи можно понять, если внимательно следить за Stories микроблога Прилучного.

По обнародованным кадрам видно, что жилье оснащено новой техникой, имеет сад, камин и даже приличного размера бассейн. Именно в нем предпочитают резвиться наследники Павла и Агаты Мия и Тимофей. Судя по всему, разлад родителей не сказался на их привязанности к папе.

Отметим, что старый дом Прилучного приобретался звездной четой примерно за 180 миллионов рублей, однако он по-прежнему находится в залоге. Актеру придется выплатить за него около 70 миллионов.