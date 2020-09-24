«Просто бомба»: Загитова позировала на ночных улицах Москвы в облегающем топе с рубахой оверсайз

18-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова практически все время занимается карьерой и общественной деятельностью, кроме того, она поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы и стала вести шоу «Ледниковый период».
Так что свободной минутки на личную жизнь и себя любимую у брюнетки практически не остается. Видимо, именно поэтому ее появление на ночных улицах Москвы поклонники восприняли с воодушевлением. На прогулке фигуристка предстала в облегающем черном топе и джинсах из классического денима. Сверху звезда накинула клетчатую рубаху оверсайз.
Девушка испытывает слабость к вещам «с чужого плеча» и не зря. Они по-прежнему в тренде, как и принт в клетку. Об этом рассказывал ранее дизайнер одежды Игорь Чапурин в программе «Модный приговор».
«Просто бомба, надеюсь нас теперь ждет весь профиль в таких фотках», «Алинаааааа, ты шикарна! Просто бомба», «Когда появилось свободное время», «Ну какая же красотка выросла, огонь», «Фотосессия отдает Ларой Крофт. Алина, у тебя прекрасный вкус», — прокомментировали фолловеры обнародованные в Сети фото с ночного променада Загитовой.