Младшая дочь Михалкова показала редкое фото из детства с косичкой и в платьице

Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда проснулась знаменитой в восемь лет, когда на экранах страны вышел фильм ее отца «Утомленные солнцем». Актриса сыграла в ней очаровательную и непосредственную Надю Котову, которая сразу же стала любимицей публики.

Многие до сих пор помнят ее именно такой – маленькой, с косичками, а все последующие взрослые роли воспринимают, как второстепенные. Накануне Надежда вновь заставила вспомнить своих почитателей детскую, но знаковую для ее карьеры роль, выложив в социальных сетях фото из личного архива.

В кадре она предстает как раз в том возрасте, в котором ее узнали зрители, с милой косичкой и в легком синем платьице с белым воротничком и рукавами-фонариками. Как и многие дети, она развлекалась за городом, играя в бадминтон.

«Захотелось стать маленькой девочкой… и не знать, и не думать, не видеть и не анализировать, чтобы глаза утром открыл и скорее несешься этот день разгадывать, удивлять, удивляться, расстраиваться, радоваться, переживать, а вечером перед сном глаза закрыл от усталости и все с чистого листа», — подписала она фото.

Многие поклонники звезды заметили, что она для них навсегда осталась, как раз той самой девочкой, которая запечатлена на фото. И вспомнили ее роль.