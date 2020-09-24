Младшая дочь Михалкова показала редкое фото из детства с косичкой и в платьице

Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда проснулась знаменитой в восемь лет, когда на экранах страны вышел фильм ее отца «Утомленные солнцем». Актриса сыграла в ней очаровательную и непосредственную Надю Котову, которая сразу же стала любимицей публики.
Многие до сих пор помнят ее именно такой – маленькой, с косичками, а все последующие взрослые роли воспринимают, как второстепенные. Накануне Надежда вновь заставила вспомнить своих почитателей детскую, но знаковую для ее карьеры роль, выложив в социальных сетях фото из личного архива.
В кадре она предстает как раз в том возрасте, в котором ее узнали зрители, с милой косичкой и в легком синем платьице с белым воротничком и рукавами-фонариками. Как и многие дети, она развлекалась за городом, играя в бадминтон.
«Захотелось стать маленькой девочкой… и не знать, и не думать, не видеть и не анализировать, чтобы глаза утром открыл и скорее несешься этот день разгадывать, удивлять, удивляться, расстраиваться, радоваться, переживать, а вечером перед сном глаза закрыл от усталости и все с чистого листа», — подписала она фото.
Многие поклонники звезды заметили, что она для них навсегда осталась, как раз той самой девочкой, которая запечатлена на фото. И вспомнили ее роль.
«Как в «Утомленных солнцем», точь-в-точь. Наденька, вы для нас навсегда останетесь той самой Наденькой», «Маленькая Надя Михалкова — это вечная любовь», «Именно такой впервые много лет назад я вас полюбила», «Всегда маленькая, хорошенькая девчушка с бантиками», «Вспомнила момент, где бровки пальчиком поправляете, ну и, конечно же, про мягкие пяточки», — прокомментировали фолловеры.