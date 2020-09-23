Неожиданные обстоятельства в деле Ефремова: стала понятна причина низкой компенсации для жены погибшего

Адвокат Михаила Ефремова прояснил ситуацию в деле с погибшим курьером. Оказалось, что Сергей Захаров находился в стадии развода с законной женой Маргаритой, пишет «Комсомольская правда».

Защита потерпевшей стороны на всех судебных заседаниях заявляла, что конфликтов в семье Захаровых не было, и пара не собиралась подавать на развод. Однако в мировом суде Рязани нашли заявление о расторжении брака супругов. Документ датирован 25 мая 2020 года за подписью Маргариты Захаровой.

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«Ответчик с расторжением брака согласен… Прошу суд расторгнуть брак между мной и ответчиком Захаровым Сергеем Владимировичем», — написала экс-возлюбленная ныне покойного водителя.

Адвокат Михаила Олеговича считает, что вдова понимала непрочность своей позиции, поэтому потребовала с Ефремова в качестве компенсации всего 1 рубль, сообщает kp.ru.

Также Роман Филиппов добавил, что экс-защитником Ефремова оказывалось давление на актера. Это может стать весомым поводом для смягчения приговора артисту.

Отметим, что ранее бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев в личном профиле заявлял, что сделает все возможное для 56-летнего осужденного.