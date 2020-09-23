Кудрявцева в костюме с зауженными брюками появилась на светском рауте с Собчак

Телеведущая посетила праздничную вечеринку бизнесвумен Киры Сорокиной, на которой встретила много звезд.

Лера Кудрявцева этим летом старалась больше времени уделить семье. Дважды она ездила в отпуск с дочкой Машей, которой уже два года. А недавно в теплом семейном кругу телеведущая отметила день рождения своего возлюбленного — хоккеиста Игоря Макарова.

23 сентября теледива отправилась на светский раут. Знаменитость стала гостьей на вечеринке бизнесвумен Киры Сорокиной, которая отметила пятилетие одного своего проекта. Для такого случая телеведущая облачилась в костюм тройку цвета мокрый асфальт. Жилетка и пиджак подчеркнули ее талию, а зауженные брюки сделали акцент на ногах.

Кудрявцева выступила перед гостями и поздравила свою знакомую. Позже она встретила на мероприятии Ксению Собчак. Светская львица предстала в песочном комбинезоне свободного кроя.

«Встретились с Ксенией Собчак, чтобы обсудить. Во-первых, я спросила, что у нее с носом», — пояснила Кудрявцева. «Я сказала, что сделала удачную пластику», — пошутила Собчак. «Очень хорошо выглядишь. Посмотри, какие мы красотки с собой», — в ответ сказала ей телеведущая.

Также Лера увиделась с Ириной Безруковой. 55-летняя актриса предстала в джемпере и длинной юбке. Они тепло обнялись и перекинулись парой слов.